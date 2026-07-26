Более 60 полицейских пострадали при столкновениях с протестующими в Италии

На севере Италии произошли ожесточенные столкновения между силами правопорядка и активистами движения No Tav, выступающими против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион. В результате беспорядков ранения получили свыше 60 правоохранителей. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Corriere della Sera.
Около 20 тысяч демонстрантов собрались на протест, однако после начала шествия участники разделились на группы и начали атаковать объекты стройки. Наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы в коммуне Кьомонте.
Протестующие прорывались через ограждения, крушили технику, бросали в полицию камни, фейерверки и коктейли Молотова, а также подожгли четыре служебных автомобиля. Правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, однако протестующие были хорошо экипированы и действовали крайне агрессивно.
Из-за беспорядков движение поездов между Буссолено и Боргоне временно приостановлено, один из участков автомагистрали перекрыт, говорится в материале.
Многотысячный митинг и шествие крайне правых активистов прошли 13 июня в Риме под лозунгом «реэмиграция» — возвращение мигрантов в страны происхождения.