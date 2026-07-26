Более 60 полицейских пострадали при столкновениях с протестующими в Италии

Протестующие прорывались через ограждения, крушили технику, бросали в полицию камни, фейерверки и коктейли Молотова, а также подожгли четыре служебных автомобиля. Правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, однако протестующие были хорошо экипированы и действовали крайне агрессивно.