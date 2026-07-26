Нижегородская область вошла в топ по закупкам ботокса в России

Нижегородская область вошла в число лидеров по закупке ботулотоксина в России, заняв четвертое место. С начала 2026 года регион увеличил госзакупки препарата на 150%, потратив 95 млн рублей. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на данные аналитического агентства «Курсор».