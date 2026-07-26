Нижегородская область вошла в топ по закупкам ботокса в России

Нижегородская область вошла в число лидеров по закупке ботулотоксина в России, заняв четвертое место. С начала 2026 года регион увеличил госзакупки препарата на 150%, потратив 95 млн рублей. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на данные аналитического агентства «Курсор».
В медучреждения области поступило 8,9 тыс. флаконов. Как пояснила пластический хирург Надежда Рождественская, ботулотоксины приобретаются не для бьюти-сферы, а для эффективной реабилитации пациентов после инсультов, тяжелых травм, операций, а также для лечения мигреней и неврологических состояний.
При этом 92% рынка ботулотоксинов в ПФО занимают зарубежные препараты из Франции и Германии. На отечественные медикаменты приходится лишь 8,5% рынка, а российский «Релатокс» оказался на 5% дороже немецкого аналога.
Ранее сообщалось, что нижегородский центр компетенций поднялся в федеральном рейтинге на 6 место.