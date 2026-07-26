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Александр Маршал рассказал о долге в один миллион долларов

Бас-гитарист группы «Парк Горького» признался, что их обманули в США.

Источник: Комсомольская правда

Бас-гитарист группы популярной советской рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что у коллектива был долг в один миллион долларов из-за обмана, с которым они столкнулись во время гастролей в США. По словам Маршала, их нагло «кинули» американцы, забрав права на ряд песен.

«Мы выехали наконец-то в Штаты, и мы всё подписывали. Оказалось, что подписали не то. И, когда наш менеджмент обанкротился по причине, далёкой от нас, на группу повесили их долг в один миллион долларов, который нам пришлось отдать своими будущими работами!» — говорит Маршал, слова которого приводит сайт KP.RU.

По словам музыканта, английский язык в те годы из коллектива худо-бедно знал только лидер группы Алексей Белов, и то недостаточно, чтобы проверять юридические документы. А от них требовали подписания гигантских контрактов, так что советские парни, по наивности, подписывали всё, что им давали. Вот только оказалось, что доверять улыбчивым американцам было нельзя.

Ранее KP.RU сообщил, что в СССР группу «Парк Горького» дважды запрещали — один раз официально, а второй — тихо, просто выключив их выступление.

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