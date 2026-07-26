Александр Маршал рассказал о долге в один миллион долларов

По словам музыканта, английский язык в те годы из коллектива худо-бедно знал только лидер группы Алексей Белов, и то недостаточно, чтобы проверять юридические документы. А от них требовали подписания гигантских контрактов, так что советские парни, по наивности, подписывали всё, что им давали. Вот только оказалось, что доверять улыбчивым американцам было нельзя.