Александр Маршал объяснил, почему группа «Парк Горького» изначально исполняла песни на английском языке

Бас-гитарист советской и российской рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал, вместе с лидером коллектива Алексеем Беловым, пришёл в гости в эфир Радио «Комсомольская правда» по случаю возрождения группы. В этой связи Маршал дал ответ на давнюю загадку — почему группа изначально пела на английском языке.
«Пели по-английски в расчёте, что это когда-то всё равно попадет на Запад. Так нам хотелось. Потому что выехать нельзя было даже в Болгарию, границы были закрыты», — признался Маршал, слова которого приводит сайт KP.RU.
Также бас-гитарист рассказал, что Николай Носков, первый солист «Парк Горького», настолько хорошо исполнял рок, что после записи первого же демо Маршал был в восторге. По его словам, никто прежде в Советском Союзе не делал ничего подобного.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году бывшие участники группы «Парк Горького» пытались через суд оспорить старую версию логотипа коллектива.