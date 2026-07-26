Александр Маршал опроверг слухи о причине ухода Носкова из «Парка Горького»

Заслуженный артист РФ, певец Александр Маршал в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал нашумевший уход Николая Носкова из рок-группы «Парк Горького» в начале 1990-х годов.
«Снимали дом, а в Лос-Анджелесе это стоило недешево, но могли себе это позволить. Авторские деньги, которые Леша (Белов, лидер группы — прим.ред.) зарабатывал, выручали. А потом мы начали писать новые альбомы. Кстати, недавно увидел, что один “знаток” судьбы “Парка Горького” написал в интернете, что я тогда стал мечтать подвинуть Колю Носкова и занять его место. Бред! У меня даже слов не находится. Я был счастлив, что у нас был вокалист Коля Носков. А потом случилось так, что он ушел», — рассказал Маршал, его слова приводит сайт KP.RU.
Артист пояснил, что уход Носкова произошел как раз во время проблем, связанных с банкротством менеджмента группы. В один момент Носков, ни слова не сказав, взял свой чемоданчик, гитару и улетел в Москву. По словам Маршала, и вот тогда все дружно посмотрели на него.
Он подчеркнул, что если бы в тот момент в коллектив взяли англоязычного вокалиста, американца, то история русской группы закончилась бы.
Напомним, Носков — бывший участник коллективов «Москва», «Парк Горького», «Гран-при» и «Николай». Он также является пятикратным обладателем премий «Золотой граммофон». В 2017 году музыкант перенес тяжелый ишемический спинальный инсульт. С тех пор артист смог вернуться к творческой деятельности, но до конца так и не восстановился.