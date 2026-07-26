Александр Маршал опроверг слухи о причине ухода Носкова из «Парка Горького»

«Снимали дом, а в Лос-Анджелесе это стоило недешево, но могли себе это позволить. Авторские деньги, которые Леша (Белов, лидер группы — прим.ред.) зарабатывал, выручали. А потом мы начали писать новые альбомы. Кстати, недавно увидел, что один “знаток” судьбы “Парка Горького” написал в интернете, что я тогда стал мечтать подвинуть Колю Носкова и занять его место. Бред! У меня даже слов не находится. Я был счастлив, что у нас был вокалист Коля Носков. А потом случилось так, что он ушел», — рассказал Маршал, его слова приводит сайт KP.RU.