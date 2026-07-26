Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа победил Кристиана Пренгу

ДОХА, 26 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа выиграл у албанца Кристиана Пренги. 12-раундовый поединок, прошедший в Джидде (Саудовская Аравия), завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.
Джошуа в первом раунде дважды побывал в нокдауне, а во втором нокаутировал соперника.
В активе 36-летнего Джошуа теперь 30 побед (27 нокаутом), 4 поражения. Британец одержал вторую победу подряд после поражения от соотечественника Даниэля Дюбуа, когда не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Тогда Джошуа прервал серию из четырех побед после после двух поединков с украинцем Александром Усиком. В первом, прошедшем в Лондоне в сентябре 2021 года, британец проиграл решением судей и расстался с титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF. Второй бой, прошедший в августе 2022 года, также завершился победой решением судей Усика, защитившего титулы чемпиона мира по трем престижным версиям. После этого Джошуа победил американца Джермейна Франклина решением судей, финна Роберта Хелениуса нокаутом в седьмом раунде, шведа Отто Валлина техническим нокаутом в пятом раунде и француза Фрэнсиса Нганну нокаутом во втором раунде. В прошлом бою британец нокаутировал в шестом раунде американского актера и блогера Джейка Пола.
До поединков с Усиком Джошуа владел титулом чемпиона мира IBF с 2016 по 2019 год и с 2019 по 2021 год, WBA — в 2017—2019, 2019−2021 годах, WBO — в 2018—2019, 2019−2021 годах.
В апреле председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что Джошуа проведет поединок с соотечественником Тайсоном Фьюри в ноябре. Фьюри 24 июля в Паттайе (Таиланд) победил поляка Мариуша Ваха техническим нокаутом в седьмом раунде.