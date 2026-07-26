В ЛДПР просят установить квоты в вузах Минобороны для выпускников военных училищ

Как пояснил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий, сейчас выпускники таких заведений не имеют специальных льгот при поступлении в военные вузы, они сдают ЕГЭ на общих основаниях и участвуют в конкурсе наравне с выпускникам общеобразовательных школ. «Действующие меры поддержки — преимущественное право при равных результатах с другими абитуриентами и небольшое начисление дополнительных баллов ЕГЭ — явно недостаточны», — отметил он.