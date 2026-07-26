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В ЛДПР просят установить квоты в вузах Минобороны для выпускников военных училищ

Принятие такой меры позволит обеспечить гарантированную преемственность между довузовским и высшим военным образованием, что необходимо для формирования профессионального офицерского корпуса, говорится в обращении депутатов партии.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направили обращение в адрес министра обороны РФ Андрея Белоусова с предложением установить квоты на поступление в вузы ведомства для выпускников начальных военно-учебных заведений. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

«Фракция политической партии ЛДПР в Государственной думе предлагает установить квоты приема в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации для выпускников суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ и кадетских корпусов», — говорится в письме.

Как пояснил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий, сейчас выпускники таких заведений не имеют специальных льгот при поступлении в военные вузы, они сдают ЕГЭ на общих основаниях и участвуют в конкурсе наравне с выпускникам общеобразовательных школ. «Действующие меры поддержки — преимущественное право при равных результатах с другими абитуриентами и небольшое начисление дополнительных баллов ЕГЭ — явно недостаточны», — отметил он.

По мнению авторов обращения, выпускники начальных военно-учебных заведений, в отличие от обычных школьников, на протяжении нескольких лет получают не только качественное среднее образование, но и военно-профессиональную подготовку, а также воспитываются в духе служения отечеству.

«Принятие предложенной меры позволит обеспечить гарантированную преемственность между довузовским и высшим военным образованием, что является необходимым условием формирования профессионального офицерского корпуса, и сохранить для государства подготовленные кадры, уже прошедшие начальную военную подготовку и сделавшие осознанный выбор в пользу военной службы», — отмечается в письме.

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