Лидер «Парка Горького» Белов: «Если бы не семья Славы Фетисова, мы бы пропали»

Лидер рок-группы «Парк Горький» Алексей Белов в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что если бы не помощь семьи прославленного хоккеиста Вячеслава Фетисова в США, коллектив бы просто пропал, ведь тогда не было денег из-за долгов.
Когда группа проживала в США, возникла одна сложность. Менеджеры «Парка Горького» сбежали и на коллектив повесили миллион долларов долга, рассказал Белов. Его слова приводит сайт KP.RU.
Он отметил, что получилось так, что музыканты сидели в доме, в котором отключили электричество, у них даже забрали машину. Чтобы записать «демо», им пришлось проявлять изобретательность.
«Чтобы в холодильнике два куска хлеба не прокисли. Если бы не семья Славы Фетисова, мы бы, наверное, пропали. Они нам привозили время от времени еду», — рассказал Белов.
При этом вокалист «Парка Горького» Александр Маршал добавил, что Фетисов тогда играл за американскую хоккейную команду «Нью-Джерси».
Полное интервью Алексея Белова и Александра Маршала из рок-группы «Парк Горький» читайте на сайте KP.RU по ссылке.