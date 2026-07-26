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Фестиваль ухи в Новосибирске перенесли из-за непогоды

Дату переноса объявят позже.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Дирекция городских парков Новосибирска объявила о переносе Фестиваля ухи, который должен был пройти 26 июля в парке Бугринская роща. Причина — плохая погода.

— Мы так готовились к этому дню. Собирали команды, продумывали программу и ждали, чтобы снова встретиться с вами на берегу Бугринской рощи и попробовать уху. Но, увы, погода внесла свои коррективы, — сообщили в Дирекции.

Новая дата пока не назначена — о ней объявят дополнительно. Напомним, что фестиваль задумывался как летнее событие, посвященное рыбацким традициям и семейному отдыху. В программе значились рыбалка, дегустация ухи, музыка и развлечения для детей.