Фестиваль ухи в Новосибирске перенесли из-за непогоды

Дирекция городских парков Новосибирска объявила о переносе Фестиваля ухи, который должен был пройти 26 июля в парке Бугринская роща. Причина — плохая погода.
— Мы так готовились к этому дню. Собирали команды, продумывали программу и ждали, чтобы снова встретиться с вами на берегу Бугринской рощи и попробовать уху. Но, увы, погода внесла свои коррективы, — сообщили в Дирекции.
Новая дата пока не назначена — о ней объявят дополнительно. Напомним, что фестиваль задумывался как летнее событие, посвященное рыбацким традициям и семейному отдыху. В программе значились рыбалка, дегустация ухи, музыка и развлечения для детей.