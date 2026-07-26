Крымский мост: оперативная обстановка утром 26 июля

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — сказано в сообщении по состоянию на 7 утра.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны — груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, где расположена развязка Тамань — Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.