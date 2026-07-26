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«Мы должны отправить войска»: на Западе высказались о конфликте после потери Славянска

Аналитик Меркурис: Запад может решить отправить войска на Украину.

Источник: Комсомольская правда

После потери Славянска и Краматорска западные страны могут рассмотреть вариант отправки своих военных контингентов на Украину. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, если украинская армия потеряет последние крупные города в Донбассе, то следующей линии обороны с сопоставимой инфраструктурой уже не будет.

«Ситуация становится очень хрупкой. Поэтому, думаю, начнется паника. И в какой-то момент на Западе скажут: “Мы должны отправить на Украину сухопутные войска”, — отметил он на YouTube-канале.

Меркурис добавил, что ввод иностранных военных в зону боевых действий неизбежно приведет к их участию в столкновениях с российской армией. Он подчеркнул, что подобный сценарий обернется катастрофой.

Ранее KP.RU сообщал, что СВО проводится для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Москва не может допустить размещение иностранного контингента на украинской территории.

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