После потери Славянска и Краматорска западные страны могут рассмотреть вариант отправки своих военных контингентов на Украину. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
По словам эксперта, если украинская армия потеряет последние крупные города в Донбассе, то следующей линии обороны с сопоставимой инфраструктурой уже не будет.
«Ситуация становится очень хрупкой. Поэтому, думаю, начнется паника. И в какой-то момент на Западе скажут: “Мы должны отправить на Украину сухопутные войска”, — отметил он на YouTube-канале.
Меркурис добавил, что ввод иностранных военных в зону боевых действий неизбежно приведет к их участию в столкновениях с российской армией. Он подчеркнул, что подобный сценарий обернется катастрофой.
Ранее KP.RU сообщал, что СВО проводится для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Москва не может допустить размещение иностранного контингента на украинской территории.