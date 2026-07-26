В Ростовской области задерживаются более 25 поездов

— В субботу, 25 июля, из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов, — сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. — В результате этого 27 поездов задерживаются от 30 минут до четырех часов. Восстановительные работы продолжаются. Железнодорожники предпринимают все усилия, чтобы сократить отставание поездов.