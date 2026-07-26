Хабаровск собрал лучших дрифтеров Дальнего Востока

«Предмет особой гордости для региона — статус официальных соревнований. Приятно слышать от пилотов, что они высоко оценивают нашу площадку и созданные здесь условия. Лично ощутил незабываемые эмоции, прокатившись с одним из спортсменов», — сказал Сергей Кравчук.