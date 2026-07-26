Хабаровск собрал лучших дрифтеров Дальнего Востока

Хабаровск стал площадкой третьего этапа Кубка Хабаровского края по дрифту X-Drift 2026. На соревнования приехали пилоты из Хабаровска, Владивостока, Находки, Благовещенска, Дальнереченска, Лучегорска и Еврейской автономной области.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что соревнования имеют официальный статус и включены в календарный план министерства спорта.
«Предмет особой гордости для региона — статус официальных соревнований. Приятно слышать от пилотов, что они высоко оценивают нашу площадку и созданные здесь условия. Лично ощутил незабываемые эмоции, прокатившись с одним из спортсменов», — сказал Сергей Кравчук.
По словам мэра, проведение таких состязаний особенно важно в объявленный губернатором Дмитрием Демешиным Год спорта.
«Мы доказываем, что наш край — территория спорта, где любят и умеют проводить масштабные мероприятия», — подчеркнул Сергей Кравчук.
Он также поблагодарил организаторов за проведение соревнований и объединение поклонников дрифта.