В Красноярском крае пьяный подросток-бесправник насмерть сбил двух человек

Что известно на этот час. 17-летний местный житель в состоянии опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2109. Прав у него, разумеется, нет. Двое пешеходов находились на обочине по ходу движения транспортного средства. Автомобиль сбил их на большой скорости, затем вылетел с дороги и перевернулся.