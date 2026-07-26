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Время проведения матча между «СКА-Хабаровском» и «Уфой» изменилось

Игра начнется на два часа позже — в 15:00 по МСК.

Источник: Хабаровский край сегодня

Время проведения матча третьего тура Первой лиги между командами «СКА-Хабаровск» и «Уфа» перенесли. Причиной послужила экстремальная жара, обрушившаяся на столицу Башкортостана. Игра стартует на два часа позже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Планировалось, что матч начнется 26 июля в 15:00 по московскому времени. Однако погода заставила организаторов пересмотреть расписание и перенести игру на пару часов — теперь она стартует в 17:00 по МСК.

В таблице лидеров места распределились следующим образом: «Уфа» набрала четыре очка и расположилась на пятом месте, а «СКА-Хабаровск» — на семнадцатом без набранных очков.

Напомним, что команда из Хабаровска уступила волгоградскому «Ротору» на прошлом выездном матче. Противостояние завершилось серией пенальти со счетом 1:0.