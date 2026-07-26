В Красноярском крае водитель ночью застрял на трассе без бензина (видео)

На востоке Красноярского края полицейские помогли водителю легкового автомобиля, который попал в сложную ситуацию на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» и не мог продолжить путь.
Как рассказали в ГУ МВД, все случилось ночью. Пенсионер на ВАЗе ехал из Красноярска в Канск и не рассчитал количество топлива в баке. Он планировал заправиться на ближайшей АЗС, но бензин закончился за несколько километров до станции. А через некоторое время разрядился аккумулятор.
Стоящую на обочине на 1040-м км трассы машину заметили инспекторы ДПС и остановились. Они отбуксировали ВАЗ до ближайшей заправки и помогли завести его.
Мужчина поблагодарил сотрудников канской ГАИ за оказанную помощь и неравнодушие. Затем он продолжил путь, а стражи порядка вернулись на маршрут патрулирования.
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