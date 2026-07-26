В Красноярском крае водитель ночью застрял на трассе без бензина (видео)

Как рассказали в ГУ МВД, все случилось ночью. Пенсионер на ВАЗе ехал из Красноярска в Канск и не рассчитал количество топлива в баке. Он планировал заправиться на ближайшей АЗС, но бензин закончился за несколько километров до станции. А через некоторое время разрядился аккумулятор.