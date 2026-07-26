Глава Роспотребнадзора оценила риски завоза опасных инфекций в РФ

Отвечая на вопрос о рисках завоза опасных лихорадок в РФ, руководитель Роспотребнадзора пояснила, что единичные завозы возможны. При этом, по ее словам, важно, чтобы каждый такой случай заканчивался именно тем инцидентом, о котором известно, и не получал дальнейшего распространения.