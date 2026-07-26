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Глава Роспотребнадзора оценила риски завоза опасных инфекций в РФ

Попова: задача Роспотребнадзора — не допустить завоза лихорадок в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Риски завоза опасных лихорадок в Россию всегда сохраняются, но главная задача Роспотребнадзора — не допустить их распространения после единичных случаев. Об этом РИА Новости заявила глава ведомства Анна Попова.

Отвечая на вопрос о рисках завоза опасных лихорадок в РФ, руководитель Роспотребнадзора пояснила, что единичные завозы возможны. При этом, по ее словам, важно, чтобы каждый такой случай заканчивался именно тем инцидентом, о котором известно, и не получал дальнейшего распространения.

Ранее в Роспотребнадзоре прокомментировали массовое заболевание российских туристов на Бали. Ведомство предупредило, что лихорадка денге на острове может маскироваться под грипп: высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. В ведомстве призвали граждан после возвращения в Россию внимательно следить за своим состоянием.

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