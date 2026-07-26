Кардиолог рассказала, как снизить уровень «плохого» холестерина

Холестерин — жироподобное вещество, необходимое для работы клеток и синтеза витамина D и половых гормонов. Он переносится в крови двумя видами белков: липопротеинами низкой плотности, сокращенно ЛПНП, — это «плохой» холестерин; и липопротеинами высокой плотности, сокращенно ЛПВП, — это «хороший». Когда холестерина, который переносят ЛПНП, становится в крови слишком много, он откладывается в стенках сосудов и повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.