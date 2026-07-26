В Хабаровске несовершеннолетний похитил из пункта выдачи телефоны на 225 тысяч рублей

В Хабаровске Железнодорожный районный суд вынес приговор несовершеннолетнему, который похитил из пункта выдачи маркетплейса четыре сотовых телефона и кольцо. Общая стоимость похищенного превысила 225 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установил суд, в декабре 2025 года подросток по заданию неустановленного лица пришёл в пункт выдачи заказов. Он предъявил сотруднику скриншот с изображением кода для получения товара. Когда работник магазина проверял достаточность средств на счете, П. покинул помещение с товаром и скрылся. Похищенными телефонами и кольцом он распорядился по своему усмотрению.
В ходе расследования подросток признал вину частично. Он пояснил, что совершил преступление под угрозой применения физического насилия к нему и его родственникам со стороны неизвестного человека. Однако в суде он отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: несовершеннолетний возраст, активное способствование расследованию, частичное признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не нашли. Суд признал П. виновным по пункту «а» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору») и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Сотовый телефон, принадлежащий подростку и использованный им при совершении преступления, конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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