В Хабаровске несовершеннолетний похитил из пункта выдачи телефоны на 225 тысяч рублей

Как установил суд, в декабре 2025 года подросток по заданию неустановленного лица пришёл в пункт выдачи заказов. Он предъявил сотруднику скриншот с изображением кода для получения товара. Когда работник магазина проверял достаточность средств на счете, П. покинул помещение с товаром и скрылся. Похищенными телефонами и кольцом он распорядился по своему усмотрению.