МЧС предупредило о дожде, ливне, грозе и ветре в Москве

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в воскресенье в Москве, сообщает столичный главка МЧС России.
«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца суток 26 июля в Москве местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе «Макс».
Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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