Как Владивосток отметил 330-летие ВМФ

Праздник начался с поздравлений и тёплых слов. С Днём ВМФ поздравил военнослужащих, ветеранов флота и жителей региона губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил, что гордится Краснознамённым Тихоокеанским флотом, корабли которого под Андреевским флагом ежедневно с честью выполняют боевые задачи.
Олег Кожемяко особо отметил военнослужащих 55-й дивизии морской пехоты ТОФ, которая покрыла себя немеркнущей славой на полях сражений СВО.
«Спасибо за службу! Благодаря вам флот является надёжной основой обороноспособности нашего Отечества и гарантом мирной жизни. От всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья и семь футов под килем. Слава Военно-Морскому флоту России!» — сказал губернатор.
В дальнем походе.
Корабли и суда в главной базе Тихоокеанского флота украшены флагами расцвечивания — это одна из немногих примет праздника во Владивостоке.
«Я живу во Владивостоке с 1965 года, но такого тихого Дня ВМФ не помню», — говорит житель приморской столицы Андрей Полуэктов.
«Не время сейчас для громких праздников, — отвечает Андрею Васильевичу его коллега Анатолий Брусилов. — Надо же понимать, в какое время живём. Да и все корабли собирать в одном месте не стоит».
Большинство кораблей Тихоокеанского флота встречают праздник в дальнем походе.
Флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг» только завершил участие в совместных с китайскими коллегами масштабных учениях «Морское взаимодействие — 2026» в Жёлтом море. Кроме «Варяга», задачи учений совместно с моряками ВМС КНР отрабатывали экипажи корвета «Резкий», дизель-электрической подводной лодки «Уфа» и спасательного судна «Игорь Белоусов».
Гости издалека.
Накануне праздника в главную базу Тихоокеанского флота — Владивосток — прибыл фрегат военно-морских сил Индонезии «Густи Нгурах Рай». Его экипаж примет участие в российско-индонезийских военно-морских учениях «Орруда — 2026».
На 33-м причале ТОФ индонезийских моряков по традиции встретили хлебом-солью.
Сегодня военнослужащие из дружественной страны приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМФ, а уже завтра отправятся в море. С российской стороны в манёврах примет участие корвет «Совершенный».
Награда к празднику.
В этом году праздник решили провести по-семейному, ограничившись концертами и экскурсиями.
По традиции торжества начались с подъёма Военно-морского флага у штаба Тихоокеанского флота. Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина отметил, что воины-тихоокеанцы защищают Родину на передовых рубежах. Подразделения флота покрыли себя неувядаемой славой и на полях сражений специальной военной операции.
Заслуги самого Лиины накануне Дня ВМФ были высоко отмечены командованием. Командующего ТОФ наградили орденом Александра Невского. Награду ему вручил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал флота Александр Моисеев в ходе рабочей поездки на Тихоокеанский флот.
Орден Александра Невского — одна из высоких наград, вручаемых за выдающиеся заслуги перед государством.
Несокрушимость морского братства.
В 11:00 в музее Тихоокеанского флота торжественно открыли новую выставку «На земле, в небесах и на море». Она приурочена к трём историческим датам — 330-летию Военно-Морского Флота России, 295-летию основания Тихоокеанского флота и 110-летию авиации ВМФ.
Экспонаты новой экспозиции охватывают все эпохи флотской славы. Они рассказывают о том, как сквозь столетия неизменными оставались главные ценности: верность Андреевскому флагу, несокрушимость морского братства и готовность к самопожертвованию ради Отечества.
Сегодня вход в музей и его филиал в Ворошиловской батарее на Русском острове бесплатный.
Задушевная песня.
В полдень в Адмиральском сквере у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» начался большой праздничный концерт. В нём принимают участие творческие коллективы ТОФ: перед жителями Владивостока и гостями приморской столицы выступают Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, коллективы подразделений ТОФ, Тихоокеанского высшего военно-морского училища и юношеских военно-патриотических объединений Владивостока. Зрители тепло принимают флотских артистов. Немного подпортила праздник погода, но в целом праздничное настроение зажигает сердца немногочисленных зрителей.
В 17:15 своё выступления начнёт ВИА «Морпехи России», а в 18:30 свою программу представит Ансамбль песни и пляски ТОФ.
На закате концертную программу представит симфонический оркестр штаба Тихоокеанского флота. Его выступление пройдёт на Водной станции ТОФ в Спортивной гавани.
А вот от традиционного вечернего салюта военные решили отказаться. Впрочем, это не сделало главный праздник Владивостока менее радостным.