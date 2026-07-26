Редкие экспонаты из музея Льва Толстого привезли в Красноярский край

В Красноярский край, на выставку «Лев Толстой — адвокат стомиллионного народа», посвященную общественной деятельности писателя, привезли его личные вещи из собрания Государственного музея-заповедника. Экспозиция открыта в Овсянке, в Национальном центре Астафьева. Она раскрывает всемирно известного писателя еще и как крупного общественного деятеля: педагога, мирового посредника, участника московской переписи населения, подвижника в работе во время голода в России (1891−1892), борца за права угнетаемых граждан, благотворителя. На выставке представлены: личные вещи Льва Толстого — счеты из школы, цепь и знак мирового посредника, отчеты, произведения знаменитых художников, скульпторов, издания публицистических работ писателя. «Адвокат стомиллионного земледельческого народа» — так определял свою роль в общественной жизни России сам Толстой. 0+