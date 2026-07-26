В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включили древние столицы Японии

Объект получил название «Дворцовые столицы Асука и Фудзивара». Комплекс охватывает 19 памятников VI — начала VIII века, расположенных преимущественно в деревне Асука, а также на территории городов Касихара и Сакурай. В их числе — руины дворца Асука, где, предположительно, располагались резиденция императора Тэмму и курган Такамацудзука, знаменитый богато украшенными цветными фресками. Японское правительство позиционировало комплекс как уникальное свидетельство процесса формирования централизованного государства в Японии через взаимодействие со странами Восточной Азии.
Комментируя решение ЮНЕСКО, МИД Японии пообещал продолжить тесное сотрудничество с международными организациями для того, чтобы «люди по всему миру смогли понять ценность и привлекательность объектов всемирного наследия» на японской территории. Премьер-министр Санаэ Такаити поздравила соотечественников и пообещала делать все для защиты и сохранности объектов культурного наследия Японии.
После включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО нового объекта общее число таких памятников — как рукотворных, так и природных — на территории Японии достигло 27. Среди них, в частности, гора Фудзи.