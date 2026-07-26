В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включили древние столицы Японии

Объект получил название «Дворцовые столицы Асука и Фудзивара». Комплекс охватывает 19 памятников VI — начала VIII века, расположенных преимущественно в деревне Асука, а также на территории городов Касихара и Сакурай. В их числе — руины дворца Асука, где, предположительно, располагались резиденция императора Тэмму и курган Такамацудзука, знаменитый богато украшенными цветными фресками. Японское правительство позиционировало комплекс как уникальное свидетельство процесса формирования централизованного государства в Японии через взаимодействие со странами Восточной Азии.