Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО включили древние столицы Японии

Объект получил название «Дворцовые столицы Асука и Фудзивара».

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на заседании в Пусане (Республика Корея) принял решение включить группу археологических памятников периода Асука в префектуре Нара в Список всемирного культурного наследия. Об этом заявил МИД Японии.

Объект получил название «Дворцовые столицы Асука и Фудзивара». Комплекс охватывает 19 памятников VI — начала VIII века, расположенных преимущественно в деревне Асука, а также на территории городов Касихара и Сакурай. В их числе — руины дворца Асука, где, предположительно, располагались резиденция императора Тэмму и курган Такамацудзука, знаменитый богато украшенными цветными фресками. Японское правительство позиционировало комплекс как уникальное свидетельство процесса формирования централизованного государства в Японии через взаимодействие со странами Восточной Азии.

Комментируя решение ЮНЕСКО, МИД Японии пообещал продолжить тесное сотрудничество с международными организациями для того, чтобы «люди по всему миру смогли понять ценность и привлекательность объектов всемирного наследия» на японской территории. Премьер-министр Санаэ Такаити поздравила соотечественников и пообещала делать все для защиты и сохранности объектов культурного наследия Японии.

После включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО нового объекта общее число таких памятников — как рукотворных, так и природных — на территории Японии достигло 27. Среди них, в частности, гора Фудзи.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше