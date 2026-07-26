Город в белом

В этом году День военно-морского флота России отмечается 26 июля. Для Севастополя, города русских моряков, этот праздник имеет особое значение. В связи с проведением спецоперации, традиционный парад военных кораблей не состоится, однако фотоархив «Ъ» хранит кадры прошлых торжеств. Как Севастополь отмечал День ВМФ в разные годы — в фотогалерее.