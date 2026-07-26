самолет из Антальи серьезно опоздает по пути в Волгоград

Турция на пару с Египтом остаются самыми востребованными заграничными направлениями у волгоградских туристов. Несмотря на то, что этим летом из-за масштабного сбоя в работе туроператора FUN&SUN, который в единственном лице организует прямые перелеты на курорты из Волгограда, горожане две недели не могли забронировать свой отпуск, число желающих погреться на турецком пляже почти не уменьшилось.