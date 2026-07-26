Дмитрий Демешин поздравил дальневосточных моряков с Днём ВМФ

«Дальний Восток и наш Хабаровский край во много обязаны своим появлением в составе России именно отваге и смелости наших матросов и офицеров. Имена первооткрывателей сегодня носят города, посёлки и проливы, улицы и площади по всему нашему региону», — сказал губернатор.