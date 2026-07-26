Дмитрий Демешин поздравил дальневосточных моряков с Днём ВМФ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-Морского Флота с Днём ВМФ. Праздник отмечается в России сегодня, 26 июля.
«Эта дата — признание заслуг множества поколений военных моряков, которые веками не только защищали Отечество, но и открывали для страны новые горизонты», — отметил глава региона.
Демешин подчеркнул, что развитие Дальнего Востока и Хабаровского края во многом связано с освоением региона российскими моряками.
«Дальний Восток и наш Хабаровский край во много обязаны своим появлением в составе России именно отваге и смелости наших матросов и офицеров. Имена первооткрывателей сегодня носят города, посёлки и проливы, улицы и площади по всему нашему региону», — сказал губернатор.
Отдельно он отметил роль Хабаровского края в современном судостроении. На Амурском судостроительном заводе построены корветы «Совершенный», «Громкий», «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», которые сейчас служат в составе Тихоокеанского флота. Недавно со стапелей завода также спустили малый ракетный корабль «Шторм».
«Хабаровский край — среди важнейших центров отечественного судостроения», — подчеркнул Демешин.
Губернатор пожелал военнослужащим, ветеранам и работникам судостроительной отрасли здоровья, благополучия и спокойствия.
«Пусть небо над вами будет чистым, а ход под килем — ровный!» — заключил глава края.