Новосибирцев предупредили о мошенничестве с аннулированием трудового стажа

Мошенники придумали новую схему, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Они звонят или пишут людям, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР) или Федеральной налоговой службы (ФНС). Злоумышленники сообщают, что из-за технического сбоя трудовой стаж человека якобы аннулирован. Из-за этого, по их словам, человек может лишиться пенсии или пособий в будущем. Об этом сообщили эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.