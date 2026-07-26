Новосибирцев предупредили о мошенничестве с аннулированием трудового стажа

Мошенники придумали новую схему, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах». Они звонят или пишут людям, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР) или Федеральной налоговой службы (ФНС). Злоумышленники сообщают, что из-за технического сбоя трудовой стаж человека якобы аннулирован. Из-за этого, по их словам, человек может лишиться пенсии или пособий в будущем. Об этом сообщили эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
После этого мошенники предлагают «исправить ошибку» или «оформить компенсацию». Для этого они просят назвать коды доступа к «Госуслугам» или реквизиты банковских карт.
В «Мошеловке» напомнили: проверить свой трудовой стаж и состояние лицевого счета можно самостоятельно через портал «Госуслуг». Государственные ведомства никогда не звонят с такими предложениями и не аннулируют стаж по телефону.