ВС РФ баллистикой поразили военные и промышленные объекты Киева

Этой ночью Киев и ряд областей Украины подверглись серии мощных ударов с применением баллистических ракет С-400 и «Искандеров». По столице было выпущено несколько ракет, в результате чего начались крупные пожары и повреждения промышленных объектов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.