Рейсы из Владивостока в Бэйдайхэ выполняют раз в неделю

Удобные перелеты проходят на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю по понедельникам. Вылет из столицы Приморья назначен на 13:10, а дорога занимает порядка двух с половиной часов. Условия перелета позволяют взять с собой пять килограммов ручной клади и 20 килограммов багажа. Полеты в аэропорт Циньхуандао с коротким трансфером к месту отдыха продлятся в летнем расписании до конца августа.