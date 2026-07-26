Полиция обратилась к владельцам электросамокатов в Алматы

«Электросамокат сегодня стал привычным средством передвижения, однако безопасность начинается с личной ответственности каждого. Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда на одном самокате передвигаются два или даже три человека, перевозится габаритный груз, игнорируются требования правил дорожного движения», — заявил заместитель начальника управления по координации профилактической работы ДП Алматы Рустем Абдигалиев.