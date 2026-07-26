Полиция обратилась к владельцам электросамокатов в Алматы

В Алматы продолжаются профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры безопасного использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Как сообщается на информационном медиапортале МВД, популярность электросамокатов растет, а вместе с ней увеличивается и ответственность пользователей за соблюдение правил дорожного движения.
«Электросамокат сегодня стал привычным средством передвижения, однако безопасность начинается с личной ответственности каждого. Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда на одном самокате передвигаются два или даже три человека, перевозится габаритный груз, игнорируются требования правил дорожного движения», — заявил заместитель начальника управления по координации профилактической работы ДП Алматы Рустем Абдигалиев.
В ведомстве сообщили, что, несмотря на разъяснительную работу, сотрудники полиции продолжают выявлять нарушения, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Полицейские на постоянной основе проводят беседы с пользователями средств индивидуальной мобильности и разъясняют требования действующего законодательства.
«Подобные нарушения значительно повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Мы призываем всех пользователей соблюдать установленные правила, уважать других участников дорожного движения и помнить, что главная цель всех принимаемых мер — сохранить жизнь и здоровье людей», — подчеркнул Рустем Абдигалиев.
Как сообщается на информационном медиапортале МВД.