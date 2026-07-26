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В Хабаровске подросток вынес из пункта выдачи телефоны на 225 тысяч

Он забрал четыре смартфона и кольцо, а затем получил условный срок.

В Хабаровске подросток забрал из пункта выдачи маркетплейса четыре мобильных телефона и кольцо общей стоимостью более 225 тысяч рублей. Железнодорожный районный суд признал его виновным в грабеже и назначил условное наказание.

История произошла в декабре 2025 года. Подросток пришёл в пункт выдачи с заданием от неизвестного человека и показал сотруднику скриншот с кодом для получения товаров. Пока работник проверял наличие денег на счёте, юноша забрал заказ и скрылся.

Во время расследования подросток частично признал вину. Он рассказал, что пошёл на преступление после угроз неизвестного человека расправиться с ним и его родственниками. В суде от дачи показаний он отказался.

Суд учёл несовершеннолетний возраст подсудимого, его содействие расследованию, частичное признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установили.

Подростку назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Использовавшийся при совершении преступления мобильный телефон конфисковали в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.