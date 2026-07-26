На Эльбрусе погибли альпинисты из Боснии и Герцеговины

Пять альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли при спуске с Эльбруса, еще двоих участников группы удалось спасти, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Один из выживших самостоятельно спустился с горы и вызвал помощь, второго позднее обнаружили спасатели. МЧС и Следственный комитет пока подтвердили обнаружение тел двух человек.