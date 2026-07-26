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ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву и регионам Украины

Армия России минувшей ночью нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам Украины.

Армия России минувшей ночью нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве, Запорожье, Чернигове, а также в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.

По Киеву выпущены несколько баллистических ракет С-400 и «Искандеров», после прилетов начались пожары. Предварительно, одной из целей стал завод радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва — предприятие выпускает комплектующие для систем наведения ракет «Нептун». Прилеты также зафиксированы в промзоне Соломенского района и на объектах в Деснянском и Шевченковском районах столицы.

В Запорожье накануне вечером нанесен удар по терминалу «Новой Почты», который ВСУ используют для переправки военных грузов. На месте крупный пожар. В Харьковской области уничтожена АЗС в районе города Валки и поражены цели в Балаклее. Взрывы также раздавались в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях. Утром взрывы прогремели в Чернигове, на территории предприятия началось возгорание.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Данные были и о взрывах в Николаеве.

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