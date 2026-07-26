ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву и регионам Украины

По Киеву выпущены несколько баллистических ракет С-400 и «Искандеров», после прилетов начались пожары. Предварительно, одной из целей стал завод радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва — предприятие выпускает комплектующие для систем наведения ракет «Нептун». Прилеты также зафиксированы в промзоне Соломенского района и на объектах в Деснянском и Шевченковском районах столицы.