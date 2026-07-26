Велопутешественник рассказал, почему оставил Таиланд ради Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Российский велопутешественник Андрей Павлов в разговоре с РИА Новости рассказал, что решил оставить Таиланд, так как не смог долго находиться за границей вдали от крымской земли.
Павлов, проживший около пяти месяцев в Таиланде, покинул остров Пхукет в начале мае этого года, решив отправиться в вояж в Крым на велосипеде. Его маршрут длиною около 12 тысяч километров проходил через пять государств, включая Лаос, Китай и Казахстан. Берегов Крыма он достиг 23 июля.
«Мое путешествие продолжается. Мне осталось еще около 70 километров до конечной точки — дом в поселке Советское, где меня ждет семья. Крым — это дом родной и без него, без живущих здесь людей, долго за границей невозможно находиться. Везде хорошо, но дома лучше. Поэтому я решил оставить Таиланд и отправиться в путешествие. Возвращаюсь домой с чувством огромной любви к родине и народу», — сказал Павлов.
Завершить свое путешествие он планирует к вечеру 26 июля.
«Я не планировал быть блогером и пока не знаю, что делать после», — сказал Павлов.