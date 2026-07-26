Велопутешественник рассказал, почему оставил Таиланд ради Крыма

«Мое путешествие продолжается. Мне осталось еще около 70 километров до конечной точки — дом в поселке Советское, где меня ждет семья. Крым — это дом родной и без него, без живущих здесь людей, долго за границей невозможно находиться. Везде хорошо, но дома лучше. Поэтому я решил оставить Таиланд и отправиться в путешествие. Возвращаюсь домой с чувством огромной любви к родине и народу», — сказал Павлов.