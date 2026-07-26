Овечкин раскритиковал скучный финал ЧМ-2026 с Испанией и Аргентиной

«Шикарная атмосфера. А вот игра не понравилась, была скучная. А так получил большой заряд эмоций. Было классно. Правда, жара там была дикая», — поделился впечатлениями Овечкин с «Матч ТВ».
Капитан «столичных» заранее погрузился в футбольный праздник. Он посетил фестиваль фанатов в Нью-Йорке 18 июля. На следующий день спортсмен отправился на стадион в Ист-Ратерфорде. Хоккеист смотрел решающую игру турнира в компании своей супруги.
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