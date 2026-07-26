Новый очаг бешенства выявили в Октябрьском районе Красноярска

Согласно указу на сайте правительства от 24 июля, в районе Карбышева ограничения в связи с заболеванием введены до 19 сентября включительно. В эпизоотическом очаге и в радиусе 1 км от него запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных (кроме вакцинированных) и пр.