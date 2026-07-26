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Новый очаг бешенства выявили в Октябрьском районе Красноярска

В Красноярске ввели карантин по бешенству животных в районе улицы Карбышева, 2.

Карантин по бешенству животных ввели на улице Карбышева, 2 в микрорайоне Северо-Западный Октябрьского района Красноярска.

Напомним, в начале июля аналогичные меры объявили для участка неподалеку — на Тотмина, 3.

Согласно указу на сайте правительства от 24 июля, в районе Карбышева ограничения в связи с заболеванием введены до 19 сентября включительно. В эпизоотическом очаге и в радиусе 1 км от него запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных (кроме вакцинированных) и пр.

На Тотмина карантин действует до 24 августа.

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