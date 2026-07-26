Одно из крупнейших болот мира стало объектом наследия ЮНЕСКО

Болото Окефеноки в Джорджии включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает The Washington Post. Решение принято на заседании комитета в Южной Корее, территория площадью около 164,7 тыс. га признана одной из крупнейших и хорошо сохранившихся пресноводных экосистем. Окефеноки стало первым объектом ЮНЕСКО в Джорджии и 27-м в США.