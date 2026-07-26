Одно из крупнейших болот мира стало объектом наследия ЮНЕСКО

Болото Окефеноки в Джорджии включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает The Washington Post. Решение принято на заседании комитета в Южной Корее, территория площадью около 164,7 тыс. га признана одной из крупнейших и хорошо сохранившихся пресноводных экосистем. Окефеноки стало первым объектом ЮНЕСКО в Джорджии и 27-м в США.
Вице-президент организации по охране природы Conservation Fund Стейси Фандерберк заявила, что «мир осознал то, что мы всегда знали — эта территория незаменима и заслуживает защиты». Однако решение поддержали не все местные жители.
Некоторые жители Джорджии опасаются наплыва туристов и возможных ограничений со стороны ООН. Федеральные власти заверили, что заповедник продолжит находиться в управлении Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США.
Окефеноки находится на границе Джорджии и Флориды. Миллионы лет назад здесь было дно океана, а сегодня — лабиринт озер и плавучих торфяных островов. Возраст некоторых местных деревьев достигает 900 лет.
Накануне комитет ЮНЕСКО также включил шесть культурных объектов в список наследия под угрозой из-за боевых действий. Среди них — древняя Себастия на Западном берегу Иордана и пять ливанских крепостей.
В июне 2026 года ЮНЕСКО включила ливанский город Тир в список наследия под угрозой на фоне израильских ударов. Кроме того, в мае комитет организации заявил о планах расширить защиту природных объектов в Северной Америке, что предшествовало включению Окефеноки.
ЮНЕСКО назвала шесть памятников Ближнего Востока, находящихся под угрозой.
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