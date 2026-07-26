Владивосток стал десятым по популярности городом России

Владивосток вошёл в топ российских городов для турпоездок в июле нынешнего года. Рейтинг составили специалисты сервиса «Суточно.ру», проанализировав количество бронирований квартир и гостиничных номеров в разных городах страны и ближнего зарубежья.
В этом топе в июле приморская столица расположилась на десятом месте. В списке самых популярных городов Владивосток уступил Санкт-Петербургу, Москве и Казани. Краевой центр также опередили Минск, Сочи, Екатеринбург и Калининград.
По данным сервиса, путешественники предпочитают однокомнатные квартиры и студии. Стандартный срок бронирования — три дня, а главные требования к жилью — расположение в центре, наличие Wi-Fi, стиральной машины и парковки.
Июль и август — пик туристического сезона. При этом в июле цены в среднем на 5−7% ниже, чем в августе, так что первый месяц лета может быть выгоднее для тех, кто хочет сэкономить.
Ранее сообщалось, что аренда жилья для туристов в России в июле подорожала на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла в среднем 5,3 тыс. рублей в сутки. Несмотря на рост, спрос остаётся высоким — особенно на короткие поездки в крупные города.
Ранее Приморский край стал пятым в рейтинге популярных туристических направлений этого лета.