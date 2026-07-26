Работающим пенсионерам Хабаровского края прибавят пенсии с 1 августа

С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам Хабаровского края пересчитают страховые пенсии. Дополнительно обращаться в Социальный фонд России для этого не потребуется: перерасчёт проводится автоматически.
Речь идёт о работающих пенсионерах, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году. Именно за счёт этих взносов пенсионеру начислялись индивидуальные пенсионные коэффициенты — так называемые пенсионные баллы.
Каждый год с 1 августа Социальный фонд увеличивает количество пенсионных коэффициентов, учитываемых при расчёте пенсии работающего пенсионера. Прибавка зависит от того, сколько баллов человек заработал за предыдущий год, однако учитывается не более трёх коэффициентов.
В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156 рублей 76 копеек. Поэтому максимальная прибавка при учёте трёх баллов составит около 470 рублей в месяц.
Но 470 рублей получат далеко не все. Если за 2025 год пенсионер заработал меньше трёх пенсионных коэффициентов, его прибавка будет соответственно меньше. Кроме того, размер перерасчёта зависит от индивидуальной пенсионной истории.
Например, при одном дополнительном коэффициенте пенсия увеличится примерно на 157 рублей, при двух — примерно на 314 рублей, а при трёх — примерно на 470 рублей.
Прибавка будет рассчитана автоматически — обращаться в клиентскую службу СФР или подавать отдельное заявление не нужно.
Есть ещё одна важная деталь, о которой стоит помнить работающим пенсионерам. С 2026 года для них снова действует ежегодная индексация страховых пенсий. То есть январское повышение и августовский перерасчёт — не одно и то же. В январе страховые пенсии были проиндексированы, а августовская прибавка связана уже с пенсионными коэффициентами, заработанными во время работы.
Таким образом, в августе пенсия может вырасти у работающих пенсионеров Хабаровского края, как и по всей России. При этом размер прибавки у каждого будет своим.
Узнать количество накопленных пенсионных коэффициентов и сведения о пенсии можно через электронные сервисы Социального фонда.