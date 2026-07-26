Работающим пенсионерам Хабаровского края прибавят пенсии с 1 августа

Есть ещё одна важная деталь, о которой стоит помнить работающим пенсионерам. С 2026 года для них снова действует ежегодная индексация страховых пенсий. То есть январское повышение и августовский перерасчёт — не одно и то же. В январе страховые пенсии были проиндексированы, а августовская прибавка связана уже с пенсионными коэффициентами, заработанными во время работы.