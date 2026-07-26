От кочегара до революционера: почему Анатолий Железняков в 24 года вошел в учебники истории

26 июля исполняется 107 лет со дня гибели революционера Анатолия Железнякова. Он вошел в историю как человек, разогнавший Учредительное собрание. Его имя носит бульвар в Северном округе.
Вообще-то за свои 24 года Анатолий Железняков успел проявить себя как революционер и военный. Но в памяти народа он остался двумя словами: «Караул устал». Произнесены они были 6 (19) января 1918 года, в 4 часа 40 минут утра, в Петрограде. В Таврическом дворце с предыдущего дня тянулось первое и единственное заседание Учредительного собрания — выборного парламента, неугодного большевикам. Железняков, начальник дворцового караула, оборвал прения, сославшись на то, что, мол, его подчиненным пора спать.
В советское время поступок Анатолия Железнякова рассматривался как триумф простого человека — опоры страны — над обреченными историей интеллигентами-демагогами. В наше время — как символ попрания ростков демократии. В любом случае это был знак, что наступает новая эра — эпоха диктатуры пролетариата.
Именины царицы.
Толя Железняков родился в подмосковном селе Федоскино (ныне — в городском округе Мытищи) 20 апреля (2 мая) 1895 года. В 1911 году он поступил в Лефортовское военно-фельдшерское училище. 23 апреля 1912 года Железняков отказался выйти на торжественное построение в честь тезоименитства императрицы Александры Федоровны.
— Железняков заявил начальнику училища, что не вышел, так как у него тоже день рождения (хотя он был на три дня раньше. — «ВМ»), — говорит биограф революционера Николай Верюжский. — Отсидев положенный срок в училищном карцере, несостоявшийся военный фельдшер был отчислен.
Железняков поработал в аптеке при ткацкой фабрике Арсения Морозова в Богородске (Ногинске). Затем — кочегаром на торговом судне в Одессе. Вернулся в Москву, устроился на Бутырский снарядный завод и там уже всерьез увлекся революционными идеями.
Боцмана — в топку!
Весной 1915 года Железнякова призвали в армию, он попал на флот, в Кронштадтский экипаж, где снова стал кочегаром. Однажды боцман развоевался: мол, давление пара в котлах низкое. Согласно Николаю Верюжскому, отповедь Анатолия Железнякова звучала так:
— В топку захотел? Пар в котлах сразу поднимется. Запомни, боцман, на кочегаров нельзя кричать, они с огнем дело имеют. Сейчас иди и доложи старшему механику, что в рейс дали уголь — сплошную пыль.
Это сошло Железнякову с рук. Но когда он помешал офицеру избить матроса, дело запахло трибуналом. 12 июня 1916 года Анатолий сбежал с учебного корабля, выправил себе фальшивые документы и вплоть до Февральской революции 1917 года подвизался кочегаром и помощником моториста на торговых судах Черноморского флота.
Рупор большевиков.
После революции дезертиры были амнистированы, Анатолий Железняков вернулся в Кронштадт и стал активным деятелем партии анархистов. Участвовал в октябрьском вооруженном восстании, брал Зимний. Во второй половине декабря 1917 года Железняков стал заместителем командира сводного революционного отряда матросов, который большевики использовали для борьбы со своими врагами.
Именно поэтому в тот январский день 1918 года Анатолий оказался начальником караула в Таврическом дворце. Разумеется, явление Железнякова в зале не было его инициативой. Приказ сорвать заседание исходил от Ленина, Анатолию его передал председатель Центробалта Павел Дыбенко. В стенографическом отчете, изданном в СССР в 1930 году, зафиксирована подлинная фраза Железнякова, не очень грамотная:
— Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал.
Из зала выкрикнули, что готовы обойтись без караула. Председатель, лидер партии эсеров Виктор Чернов, напомнил, что «все члены Учредительного собрания также очень устали», но еще не обсужден закон о земле.
— Я прошу немедленно покинуть зал заседания! — отчеканил Железняков.
Наш бронепоезд.
В конце января 1918 года Совет народных комиссаров направил Анатолия Железнякова в Одессу для помощи в борьбе с румынскими интервентами. Анатолий принял боевое крещение в сражении на миноносце «Дерзкий». В середине июня его перебросили под Царицын (Волгоград), где его ждали битвы с казаками. В октябре 1918 года Железнякова снова послали в занятую белыми Одессу — но уже подпольщиком. Он устроился на судоремонтный завод механиком, а когда к городу подошла Красная армия, принял участие в восстании.
6 апреля 1919 года Одесса перешла в руки красных. Железняков добился, чтобы в городском паровозном депо отремонтировали трофейный бронепоезд, собрал для него команду и возглавил ее. И в мае 1919 года бронепоезд включили в состав 14-й армии, сражавшейся на Украине против белогвардейцев и местных атаманов.
Высунулся из рубки.
Четыре месяца прошли в изнурительных боях. 25 июля 1919 года Анатолий Железняков получил приказ выдвинуться на бронепоезде в район Екатеринослава (ныне город Днепр на Украине) и прикрыть отступление пехотных частей от преследования их белогвардейской конницей. Железняков проскочил через занятую противником станцию Верховцево, но в последний момент шальная пуля сразила командира, высунувшегося из своей рубки по пояс. 26 июля матрос скончался. Его тело доставили в Москву и торжественно захоронили на Ваганьковском кладбище.
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Анатолий Железняков вошел в пантеон почитаемых революционеров, ему ставили памятники, посвящали книги. А в начале 1964 года его имя увековечили и на карте столицы. Для этого выбрали место неподалеку от бывшего Бутырского завода, где Анатолий когда-то работал (в советское время это был компрессорный завод «Борец»). Три проектируемых проезда — № 559, 1938 и 1939 — объединили и переименовали в бульвар Матроса Железняка.
КСТАТИ.
В 1935 году поэт Михаил Голодный опубликовал стихотворение «Партизан Железняк», которое год спустя было положено на музыку Матвеем Блантером и стало популярной песней. Ее герой ассоциируется с Анатолием Железняковым, хотя Голодный утверждал, что образ собирательный. Действительно, есть расхождения с реальностью: персонаж сражается в пешем строю («штыком и гранатой пробились ребята»), погибает «в степи под Херсоном» и там же «лежит под курганом, поросшим бурьяном»: Железняков был командиром бронепоезда, погиб очень далеко от Херсона и похоронен в Москве.
ГДЕ ЭТО.
Бульвар Матроса Железняка находится в Коптеве. Он начинается от улицы Зои и Александра Космодемьянских и упирается в Михалковскую улицу. Бульвар имеет вид дуги: сперва идет на север, потом поворачивает на северо-восток.