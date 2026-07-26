От кочегара до революционера: почему Анатолий Железняков в 24 года вошел в учебники истории

В конце января 1918 года Совет народных комиссаров направил Анатолия Железнякова в Одессу для помощи в борьбе с румынскими интервентами. Анатолий принял боевое крещение в сражении на миноносце «Дерзкий». В середине июня его перебросили под Царицын (Волгоград), где его ждали битвы с казаками. В октябре 1918 года Железнякова снова послали в занятую белыми Одессу — но уже подпольщиком. Он устроился на судоремонтный завод механиком, а когда к городу подошла Красная армия, принял участие в восстании.