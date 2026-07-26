Не беспокоили «живой» труп. Как лечили душевнобольных в царской России

После Октябрьской революции в 1917 году на плечи Александра Писнячевского легли тяжёлые заботы о том, чтобы служба психиатрической помощи в Нижегородской губернии продолжала действовать. Врачи и медсёстры не получали зарплат и бросали работу в поисках заработка. Кормить пациентов в лечебницах было нечем. Из 538 человек, находившихся в ляховской больнице к 1 января 1919-го и поступивших в течение того года, умерло 42,6% пациентов. Существовал и острый дефицит медикаментов. Тем не менее, стараниями Александра Писнячевского удалось сохранить психиатрическую больницу в Нижнем Новгороде и колонию в Ляхове.