Не беспокоили «живой» труп. Как лечили душевнобольных в царской России

Во второй половине XIX века отношения к душевнобольным стало кардинально меняться: от цепей, смирительных рубашек и физического стеснения до гуманных методов лечения. Появились новые подходы, одним из адептов которых был профессор психиатрии Александр Иосифович Писнячевский. Он учился у лучших психиатров Европы, но вёл практику в российской провинции, спасая людей от безумия, пьянства и венерических болезней. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Больница в Лисьих ямках.
Александр Иосифович Писнячевский родился в 1863 году в городе Каменец-Подольский Подольской губернии. В 1887 году окончил Московский университет, а далее прошёл курс обучения у известного немецкого психиатра Юлиуса Людвига Августа Коха.
Удивительно, но из Германии Писнячевский отправился работать не в Санкт-Петербург или Москву, а стал земским врачом в селе Гнездове Смоленской губернии. После Александр Иосифович занимал ряд руководящих постов в различных психиатрических заведениях России.
Даже работая в провинции, пытливый медик создавал лаборатории, где изучал анатомию нервной системы. Для обмена опытом он ездил в отечественные и зарубежные научные центры, был завсегдатаем научных съездов и конференций.
Неудивительно, что известный психиатр Пётр Кащенко, покидая в 1904 году Нижний Новгород, посоветовал Нижегородскому губернскому земству пригласить вместо себя возглавить психиатрические учреждения губернии именно Александра Писнячевского, на тот момент уже опытного врача-психиатра с именем в научных кругах.
Александру Иосифовичу предстояло продолжить развитие губернской психиатрической службы. К 1910 году Писнячевскому удалось создать общее управление городской лечебницы на 100 мест, Ляховской больницы-колонии почти на 400 мест и посемейного патронажа в Балахнинском уезде на 600 мест с приёмным покоем.
Как и Кащенко, Писнячевский был категорически против всяких мер стеснения больных. В Ляхове поселенцы колонии были заняты трудотерапией, для них устраивались чтения с «туманными картинами». Так тогда называли кинематограф. Больные могли ходить в библиотеку и на службы в храм.
В 1910 году Александр Иосифович вплотную занялся ещё одной насущной проблемой Нижегородской губернии — алкоголизацией населения. Он был уверен: в Нижнем Новгороде при участии земства и города должна появиться специальная больница для больных алкоголизмом. В 1913 году такое медучреждение было открыто в селе Лисьи Ямки на территории современного Богородского округа.
Писнячевский создал в Нижегородской губернии один из первых в России приютов для умственно отсталых детей. Он же стоял у истоков создания Нижегородской больницы Российского общества Красного Креста, а в 1912 году провёл вторую подушевую перепись душевнобольных в Нижегородской губернии. Было выявлено от 3,7 до 10,8 больных на 1000 населения.
Сохранил Ляхово.
Александр Писнячевский, как и многие его коллеги тех лет, был сторонником теории французской психиатрии, что ухудшение жизненных условий ведёт к росту болезней населения. Психиатр считал, что нищета, пьянство, сифилис, острые инфекционные заболевания и есть те «истощающие моменты», ведущие к душевным заболеваниям. Александр Иосифович вёл большую разъяснительную работу среди населения по вопросам венерических заболеваний и пьянства. Он впервые в Нижегородской губернии поставил и изучил реакцию Вассермана на сифилис.
После Октябрьской революции в 1917 году на плечи Александра Писнячевского легли тяжёлые заботы о том, чтобы служба психиатрической помощи в Нижегородской губернии продолжала действовать. Врачи и медсёстры не получали зарплат и бросали работу в поисках заработка. Кормить пациентов в лечебницах было нечем. Из 538 человек, находившихся в ляховской больнице к 1 января 1919-го и поступивших в течение того года, умерло 42,6% пациентов. Существовал и острый дефицит медикаментов. Тем не менее, стараниями Александра Писнячевского удалось сохранить психиатрическую больницу в Нижнем Новгороде и колонию в Ляхове.
После окончания Гражданской войны Александр Иосифович стал одним из инициаторов создания медицинского факультета Нижегородского университета. В это же время он был избран профессором по нервным и душевным болезням. Будучи крупным нейрогистологом, Писнячевский сумел прекрасно оснастить кафедру наглядными пособиями и оригинальными препаратами, некоторые препараты срезов мозга были изготовлены им лично.
В 1926 году под руководством Александра Писнячевского в Нижегородской губернии прошла третья перепись душевнобольных.
Пациенты одичали.
Тем не менее, к лечебным методам и хозяйственной деятельности профессора Писнячевского были вопросы. Так, психиатр считал: шизофреники неизлечимо больны, и применять к ним лечения не стоит. Корреспондент газеты «Нижегородская коммуна», который посетил городскую психиатрическую больницу в середине 1920-х годов, писал, что многие пациенты предоставлены своим переживаниям и от того откровенно мучаются.
Так, один больной считал, что царь Николай II c супругой Александрой Фёдоровной откуда-то действуют на него неким аппаратом, что медленно убивает его. «Я не существую», — всё время произносил он.
Другой пациент указывал на врача и утверждал, что тот Гёте. В корреспонденте он признал Иисуса Христа. В больничном саду на траве лежал высохший человек, похожий на скелет. Врач пояснил корреспонденту: «Это живой труп. Он не хочет, чтобы его тревожили».
У остальных больных наблюдался синдром одичания, происходило массовое взаимное травмирование. Кроме того, само здание Городской больницы пребывало в ненадлежащем виде. В 1930-е годы произошло избиение больных сотрудниками. По этому факту проводилось расследование, которое ускорило отставку Александра Писнячевского с должности директора.
После снятия с руководящих должностей профессор продолжил врачебную деятельность в качестве консультанта в основанной им Клинике нервных болезней.
Александр Иосифович Писнячевский умер в 1938 году в возрасте 74 лет от рака лёгких. Он был похоронен на лютеранском кладбище в городе Горьком. Кладбище не сохранилось. Сейчас на его территории находится парк им. Кулибина.
Кстати.
Сын профессора Писнячевского — Иван Александрович тоже был врачом, он женился на Елене Николаевне Быковой. Она была дочерью Марии Пушкиной — внучки Александра Сергеевича Пушкина, и Николая Быкова — племянника Николая Васильевича Гоголя. У пары родился сын Александр Иванович, который был праправнуком Пушкина и внучатым племянником Гоголя.
Врачом Александр Писнячевский не стал. Со школьных лет он увлекался электро— и радиотехникой. Учился в Ленинградском морском техникуме. В 1941 году 20-летний Александр добровольно пошёл служить на канонерскую лодку, был рядовым подводником, комендантом на военной барже, сопровождал транспорт с солдатами, которых отправили на прорыв блокады Ленинграда.
Александр Иванович Писнячевский был награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За участие в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».