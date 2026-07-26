ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и объекты в порту «Черноморск»

Вооруженные силы (ВС) России ночью поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты инфраструктуры в порту «Черноморск». Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования.
— Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним, а также объекты инфраструктуры в порту «Черноморск» Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.
Ночью 25 июля армия России уничтожила сухогруз в порту «Николаев», поразила объекты портовой инфраструктуры в порту «Одесса», а также ликвидировала объекты портовой инфраструктуры и склад с военным имуществом Вооруженных сил Украины в порту «Измаил».
Также в тот день российские войска нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске и Николаеве. По данным Минобороны, в результате атак были поражены сухогруз и быстроходный десантный катер, принадлежащие Военно-морским силам Украины.