ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины и объекты в порту «Черноморск»

— Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним, а также объекты инфраструктуры в порту «Черноморск» Одесской области, используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.