Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме Marvel

Как сообщает Variety со ссылкой на главу Marvel Studios Кевина Файги, постановкой картины займётся режиссёр Шон Леви. Фильм станет отдельным проектом о персонаже и не будет разделён на несколько частей.
Для Гослинга это не первая совместная работа с Леви — актёр также сыграл главную роль в картине «Звёздные войны: Звёздный истребитель», премьера которой намечена на 28 мая 2027 года.
Ранее российский кинорежиссёр Алексей Учитель сообщил о планах снять фильм с участием своей дочери Анны Пересильд и певца Ивана Дмитриенко. Постановщик заявил, что работа над картиной находится на начальной стадии.
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