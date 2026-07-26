В 2026 году волгоградцы выходят на пенсию в 64 и 59 лет

Для назначения выплаты в 2026 году требуется минимальный страховой стаж 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30 баллов. Как сообщили юристы, оптимальный срок начала подготовки — за 6−12 месяцев до наступления возраста. Рекомендуется заранее проверить лицевой счет через портал «Госуслуги» или МФЦ, чтобы выявить и исправить возможные ошибки в стаже или взносах.