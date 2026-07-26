В 2026 году волгоградцы выходят на пенсию в 64 и 59 лет

В 2026 году волгоградцы, как и все россияне, выходят на страховую пенсию по старости в новом возрасте: мужчины — в 64 года, женщины — в 59 лет. Это касается людей 1962 и 1967 годов рождения соответственно.
Пенсия в России носит заявительный характер, поэтому волгоградцам необходимо самостоятельно инициировать процедуру оформления выплат через Социальный фонд России.
Для назначения выплаты в 2026 году требуется минимальный страховой стаж 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30 баллов. Как сообщили юристы, оптимальный срок начала подготовки — за 6−12 месяцев до наступления возраста. Рекомендуется заранее проверить лицевой счет через портал «Госуслуги» или МФЦ, чтобы выявить и исправить возможные ошибки в стаже или взносах.
Подать заявление можно лично в отделении СФР, через МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги» не ранее чем за месяц до права на пенсию. Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней. Размер выплаты рассчитывается по формуле: фиксированная выплата 9 584,69 рубля плюс произведение ИПК на стоимость балла 156,76 рубля. Например, при 85 баллах пенсия составит около 22 909 рублей.
Если документов не хватает, их можно восстановить через архивы или суд. При отказе в назначении пенсии СФР обязан выдать письменное обоснование, которое можно обжаловать.
Выплаты перечисляются на карту «Мир», через Почту России или другие организации. Многодетные матери и работники вредных производств имеют право на досрочный выход, — напоминает РИА.
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