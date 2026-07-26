60 лет назад в Китае закрыли все университеты и школы ради террора против интеллигенции

«Без культурной революции я бы не стал тем, кто я есть сегодня. Те, кто не пережил культурную революцию, не могут понять, насколько легко все остальное… Страдания во время культурной революции были самыми ужасными. Тебе постоянно говорили: “Ты контрреволюционер, поэтому у тебя нет права голоса. У тебя нет свободы. У тебя нет будущего”… Я переехал во Францию, и тут меня могут критиковать. Но для меня это не имеет значения. Потому что это не влияет на мою свободу», — подчеркивает композитор Чэнь Циган.