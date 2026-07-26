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Водители пожаловались на разоряющую их камеру на юге Волгограда

Волгоградские автомобилисты пожаловались на дорожную камеру, которая стала для них настоящей ловушкой. В.

Волгоградские автомобилисты пожаловались на дорожную камеру, которая стала для них настоящей ловушкой. В мэрии тем временем настаивают, что приходящие водителям штрафы не должны становиться поводом для дискуссий. Почему? Разбираемся в материале ИА «Высота 102».

Больно бьющую по кошелькам камеру волгоградцы экспериментальным путем вычислили на Сарептском путепроводе в Красноармейском районе.

— Перед мостом, на котором сейчас идет ремонт, на полосе движения в сторону центра установили знак «30». К этим ограничениям вопросов нет — идут работы. Проезжаем мост, видим табличку, оповещающую о том, что ограничение скорости сняты, разгоняемся до разрешенных в городе 60 км/ч и получаем штраф, так как следом за знаком, отменяющим «лимит» до 30 км/ч, стоит камера, которая фиксирует превышение именно этой скорости, — рассказывают горожане. — У людей, которые насобирали ворох штрафов, возникает немало вопросов. Это что? Новый способ заработка такой?

В администрации Волгограда тем временем ситуацию представляют под совершенно иным углом. В мэрии заявляют, что, установленная за знаком «Конец зоны всех ограничений», камера все же «бьет» водителей в зоне его действия.

— По информации департамента городского хозяйства на Сарептском путепроводе установлен знак «Ограничение максимальной скорости — 30 км/ч». Зона фиксации нарушений скоростного режима расположена перед знаком «Конец всех ограничений», — заявили в горадминистрации.

Ремонт второго участка Сарептского путепровода начался на юге Волгограда еще в марте. На уходящей неделе во время инспекции Красноармейского района Андреем Бочаровым было заявлено, что все работы на мосту завершатся в сентябре раньше срока.

Фото администрации Волгограда и из архива V102.ru.

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