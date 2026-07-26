Водители пожаловались на разоряющую их камеру на юге Волгограда

— Перед мостом, на котором сейчас идет ремонт, на полосе движения в сторону центра установили знак «30». К этим ограничениям вопросов нет — идут работы. Проезжаем мост, видим табличку, оповещающую о том, что ограничение скорости сняты, разгоняемся до разрешенных в городе 60 км/ч и получаем штраф, так как следом за знаком, отменяющим «лимит» до 30 км/ч, стоит камера, которая фиксирует превышение именно этой скорости, — рассказывают горожане. — У людей, которые насобирали ворох штрафов, возникает немало вопросов. Это что? Новый способ заработка такой?