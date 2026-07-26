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Олеся Иванченко вышла замуж за комика Зайца спустя три года после знакомства

Звезда шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко официально стала женой комика Максима Зайца (Загайского). Пара сыграла свадьбу спустя три года отношений, а первые кадры с церемонии уже появились в соцсетях.

Источник: Life.ru

О радостном событии молодожёны сообщили сами, опубликовав совместный свадебный снимок с подписью: «Мы сегодня женимся, а вы чё?». При этом влюблённые до последнего держали в секрете не только дату торжества, но и саму помолвку.

Церемонию провела комик Лиза Ющук. Необычным участником свадьбы стал плюшевый поросёнок по имени Пухля — семейный талисман пары, который «вынес» обручальные кольца. Во время обмена кольцами Иванченко заметно разволновалась, перепутала руки и не сразу смогла надеть украшение жениху, однако этот момент лишь вызвал улыбки у гостей.

Олеся Иванченко вышла замуж за комика Максима Зайца. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lika_zalesskaya.

В своей речи Ющук обратилась к молодожёнам со словами: «Олеся, ты заставила Максима поверить в астрологию. Максим, а ты заставил Олесю поверить в любовь». После этих слов гости встретили пару аплодисментами, а невеста не смогла сдержать эмоций.

Иванченко и Заяц познакомились в социальных сетях и начали встречаться в 2023 году. Несмотря на растущую популярность ведущей, они предпочитали не афишировать личную жизнь и редко публиковали совместные фотографии.

Ранее Life.ru рассказывал, как певец Анатолий Цой и его жена сыграли свадьбу в стиле «Гэтсби». Личность избранницы артист раскрывать не стал, оставив интригу. Позднее блогер Дана Есеева раскрыла, что торжество прошло в Казахстане в узком кругу. Она назвала его красивым и уютным, и поблагодарила молодожёнов за эмоции.

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