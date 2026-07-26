С 27 по 31 июля в Ростове планово отключат электричество на десятках улицах

С 27 июля в Ростове-на-Дону начнутся массовые плановые отключения электроэнергии. График отключений был опубликован на официальном сайте «Донэнерго».
В первый день следующей недели, 27 июля, электричества не будет на улицах 35-я линия (дома 21−81), 37-я линия (12−76 и 25−97), 39-я линия (24−90), Богданова (58−74), 2-я Пролетарская (51−75 и 44−54) и Сарьяна (48−66 и 55−73).
На 28 июля запланированы отключения на улице Шеболдаева, 44/4, а также на улицах Днепропетровская, 8, 10/98, 10А, Брестская, 9, 9А и 26 Июня, 98А. Кроме того, в этот же день без света останутся жители улиц Курчатова (1−31), Молодежная (12−30 и 9−25), 12 Декабря (22−40 и 17−29), Конституционная (14−50 и 13−51), Щербакова (44−50), Арефьева (1−47 и 2−48).
Также с 27 по 31 июля в дневные часы — с 9:00 до 17:00 — под отключения попадут улицы 2-я Грамши (100−128), Онежская (1−19 и 2−16), Печорская (133−149 и 118−132), Двинская (53−69 и 80−94), 26 Июня (149−163 и 148−162), Волжская (151−165 и 160−174) и Можайская (77−111).
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