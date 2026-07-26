С 27 по 31 июля в Ростове планово отключат электричество на десятках улицах

На 28 июля запланированы отключения на улице Шеболдаева, 44/4, а также на улицах Днепропетровская, 8, 10/98, 10А, Брестская, 9, 9А и 26 Июня, 98А. Кроме того, в этот же день без света останутся жители улиц Курчатова (1−31), Молодежная (12−30 и 9−25), 12 Декабря (22−40 и 17−29), Конституционная (14−50 и 13−51), Щербакова (44−50), Арефьева (1−47 и 2−48).