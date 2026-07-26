29 осужденных в Новосибирской области получили право на выезд из колоний

В Новосибирской области 29 осужденных получили разрешение на выезды за пределы колоний и следственных изоляторов. Такую возможность предоставляют за хорошую учебу, добросовестный труд и участие в культурной жизни учреждений. Все поездки в первом полугодии 2026 года прошли в строгом соответствии с законом и под контролем руководства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.