CNN: Вэнс обеспокоен эскалацией конфликта США с Ираном

Конфликт между США и Ираном возобновился 8 июля, когда хозяин Белого дома объявил об отмене режима прекращения огня. Американские военные с тех пор провели несколько серий атак на Иран, которые, по утверждению Пентагона, стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные, в свою очередь, наносили ответные удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.