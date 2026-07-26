CNN: Вэнс обеспокоен эскалацией конфликта США с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу возможной эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Как отмечает CNN, оба высокопоставленных чиновника озвучили свои опасения на совещании в Белом доме 24 июля с участием президента Дональда Трампа. Генерал Кейн, в частности, обратил внимание на риски истощения американских запасов боеприпасов ПВО в случае расширения военной кампании.
Конфликт между США и Ираном возобновился 8 июля, когда хозяин Белого дома объявил об отмене режима прекращения огня. Американские военные с тех пор провели несколько серий атак на Иран, которые, по утверждению Пентагона, стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные, в свою очередь, наносили ответные удары по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Белый дом столкнулся с проблемами при поиске финансирования для продолжения военной операции против Ирана.